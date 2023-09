La division logicielle d’IBM demande à ses employé·e·s vivant à moins de 80 kilomètres d’un bureau IBM de retourner y travailler au moins trois jours par semaine, d’après The Register. Les employé·e·s vivant à plus de 80 km d’un bureau sont exempté·e·s de cette obligation « pour l’instant ».

La décision concernant les jours où les employé·e·s devront être au bureau est laissée aux managers.

« À l’heure actuelle, un employé sur quatre travaille au bureau trois jours par semaine. D’ici octobre, nous voulons que ce chiffre soit plus proche de 3 sur 4 », déclarent les dirigeants Kareem Yusuf, vice-président senior de la gestion des produits et de la croissance d’IBM Software, et Dinesh Nirmal, vice-président senior des produits d’IBM Software, dans un billet de blog.

Pour mémoire, cette année, le PDG d’IBM, Arvind Krishna, a déclaré qu’il prévoyait de supprimer le terme ‘humain’ de certains postes de ressources humaines et d’autres emplois de back-office que « l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation pourraient occuper à la place du personnel ». En mai, il voulait suspendre ou ralentir le recrutement pour environ 26.000 postes de back-office n’ayant pas de contact avec la clientèle, soit environ 10% des effectifs de l’entreprise. Il « pourrait facilement voir » 30% de ces postes, soit environ 7.800 emplois, remplacés par l’IA et l’automatisation au cours des cinq prochaines années.