Matthew apporte une riche expérience en matière de transformation numérique, de développement commercial stratégique et de leadership dans le secteur technologique. Sa vaste expérience de plus de vingt ans s’aligne parfaitement sur la mission d’Ibexa : permettre aux entreprises de créer des expériences numériques transparentes et attrayantes.

Tout au long de sa carrière, Matthew a occupé des postes de direction clés dans des entreprises telles que Demandbase, Net-Results et, plus récemment, en tant que vice-président d’AB Tasty, où il a créé et développé avec succès leur programme de partenariat mondial tout en jouant un rôle essentiel dans la construction de l’Amérique du Nord. Sa connaissance approfondie du paysage numérique, combinée à sa capacité avérée à constituer et à entretenir des équipes performantes, sera déterminante pour qu’Ibexa continue d’étendre sa présence en Amérique du Nord.

« Nous avons enregistré une croissance de 20 % au premier semestre », déclare Bertrand Maugain, PDG d’Ibexa. « Et nous nous appuyons sur cette dynamique pour accroître notre part de marché en Amérique du Nord. »

Ibexa est déjà fortement implanté en Amérique du Nord et son réseau de partenaires dans la région continuera à jouer un rôle clé dans le développement de la notoriété et des ventes sur le continent.

Parmi les clients récemment acquis en Amérique du Nord figurent le Florida Department of Corrections et le groupe immobilier canadien Carbonleo. Ces noms viennent s’ajouter à une liste croissante de clients d’Ibexa, tels que l’Université de Pennsylvanie, Dymax, le Département de l’agriculture et des services aux consommateurs de Floride et The First Church of Christ, Scientist.

L’Amérique du Nord représente plus de 40 % du marché total adressable (TAM) des plateformes d’expérience numérique (DXP) à l’échelle mondiale, avec une valeur actuelle dépassant 5,3 milliards de dollars. Ce marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 % entre 2024 et 2031.

« Ibexa est idéalement positionnée pour répondre à cette augmentation de la demande », déclare M. Maugain. « Nos investissements en R&D dans une architecture composable et orientée API portent leurs fruits, et en continuant d’ajouter des fonctionnalités à la plateforme, nous permettons à nos clients d’appréhender la complexité unique de leurs flux de travail. »

L’initiative nord-américaine fait partie d’une vague de changements chez Ibexa. En 2022, Ibexa a intégré le groupe QNTM, un écosystème de solutions technologiques marketing, ce qui a ouvert la voie à des synergies avec les données clients, la gamification et l’expertise en personnalisation de ses sociétés sœurs.

« Je suis ravi de rejoindre Ibexa à un moment aussi charnière », a déclaré Matthew. « Le marché de l’expérience numérique évolue rapidement et les solutions innovantes d’Ibexa sont parfaitement positionnées pour répondre aux besoins des entreprises qui cherchent à transformer leur présence numérique. Je suis impatient de travailler avec notre équipe talentueuse et nos partenaires pour stimuler la croissance et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients en Amérique du Nord. »