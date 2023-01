HPE poursuit ses investissements stratégiques dans le domaine de l’IA. En 2019 l’entreprise avait fait l’acquisition de Determinated AI, une start-up dont les solutions visent à accélérer l’entraînement des modèles de machine learning. Cette fois elle jette son dévolu sur Pachyderm, une autre start-up qui propose aux équipes d’ingénierie une plateforme open source pour automatiser les pipelines de données reproductibles. Le montant de la transaction, dont la finalisation est prévue ce mois-ci, n’a pas été divulgué. HPE avait déjà investi l’an dernier dans start-up, qui depuis sa création en 2014 a levé plus de 28 millions de dollars.

Les équipes de Pachyderm rejoindront la division HPC & IA d’HPE. Quant à sa plateforme, elle sera intégrée aux solutions existantes de calcul intensif et d’IA d’HPE pour automatiser les pipelines d’apprentissage automatique reproductibles pour les applications d’IA à grande échelle.

« À mesure que les projets d’IA prennent de l’ampleur et impliquent de plus en plus des ensembles de données complexes, les scientifiques des données auront besoin de solutions d’IA reproductibles pour maximiser efficacement leurs initiatives d’apprentissage automatique, optimiser leurs coûts d’infrastructure et s’assurer que les données sont fiables et sûres », justifie Justin Hotard, directeur général HPC et IA chez HPE.

HPE annonce que la technologie de Pachyderm sera intégrée à la prochaine version de son environnement de développement HPE Machine Learning (MLDE). Le système combiné tirera parti des capacités de Pachyderm en matière de visibilité sur les sources de données, de gestion des versions de données et de traitement incrémentiel. HPE sera ainsi en mesure de proposer à ses clients une solution de bout en bout aidant à réduire la complexité et le coût de création et de formation de modèles d’IA.

Ce renforcement de l’offre devrait aussi redynamiser l’activité Calcul haute performance & IA, en perte de vitesse sur le dernier trimestre fiscal (clos fin novembre), avec des revenus de 862 M$, en recul de 14% d’une année sur l’autre, quand l’activité globale du groupe progressait de 7% à 7,9 md$.