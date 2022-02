HP Inc vient d’acquérir Choose Packaging, « l’inventeur de la bouteille en papier zéro-plastique ». Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

« Cette acquisition est un excellent exemple de la façon dont nous continuons à renforcer nos capacités dans des verticaux attrayants comme l’emballage durable, tout en progressant vers les objectifs de durabilité plus larges de HP », déclare HP Inc dans un communiqué. « Plus de 150 millions de tonnes de plastique à usage unique sont produites chaque année et HP a l’intention de ‘perturber’ ce marché avec des emballages à base de fibres, 100 % sans plastique. »

Non sans humour, notre confrère britannique du Register a écrit un article sur le sujet en rappelant qu’HP s’était illustré, par le passé, comme un champion du suremballage carton des colis. Et de souligner qu’il attend désormais avec impatience l’arrivée de cartouches d’encre HP réutilisables et sans plastique.