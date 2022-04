Google sort le chéquier pour soutenir le développement de ses activités. Sur le blog de l’entreprise, le PDG d’Alphabet Sundar Pichai annonce 9,5 milliards de dollars d’investissements en 2022 pour la construction de bureaux et centres de données aux États-Unis. Au cours des cinq dernières années, Google déclare avoir investi 37 milliards de dollars. Dans le même temps 40 000 emplois ont été créés par le géant américain et 12 000 autres sont prévus en 2022.

Si les investissements massifs dans les datacenters paraissent évidents (l’activité cloud a bondi de 45% à 5,5 milliards de trimestres au dernier trimestre fiscal), ceux dans les bureaux le sont moins avec le développement du télétravail.

« Il peut sembler contre-intuitif d’augmenter notre investissement dans les bureaux physiques, même si nous adoptons plus de flexibilité dans notre façon de travailler », admet le PDG. Mais ajoute-t-il : « Nous croyons qu’il est plus important que jamais d’investir dans nos campus et que cela se traduira par de meilleurs produits, une meilleure qualité de vie pour nos employés et des communautés plus fortes. »

D’ailleurs, comme Microsoft, Google accélère la réouverture de ses campus. Depuis début avril, la consigne est donnée à ses employés de travailler au moins trois jours par semaine au bureau.