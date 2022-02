Les employés de Microsoft aux États-Unis vont bientôt pouvoir retrouver leurs bureaux et salles de réunion. Le géant informatique annonce sur son blog une large réouverture de ses sites à compter du 28 février. La décision s’applique d’abord aux sites de l’État de Washington et de la baie de San Francisco, notamment le siège à Redmond et le nouveau campus de la Silicon Valley. La plupart des autres sites devraient suivre si les conditions le permettent.

Microsoft justifie son choix par l’amélioration de la situation sanitaire et le taux de vaccination élevé dans les zones géographiques concernées. Il enclenche donc l’étape 6, l’ultime phase de son plan de réouverture. Celle-ci prévoit l’ouverture des sites pour les employés, invités et visiteurs et la reprise complète des services des campus.

Microsoft promet de la flexibilité pour permettre à chacun de retrouver ses marques. « Tout au long de la pandémie, nos employés se sont adaptés à de nombreuses nouvelles façons de travailler tout en aidant nos clients et partenaires à relever leurs propres défis », a déclaré sur le blog Chris Capossela, le vice-président exécutif et directeur du marketing de Microsoft. « Nous savons qu’il n’y a pas de solution unique à la façon dont les gens travaillent le mieux, c’est pourquoi nous croyons que la flexibilité doit être au premier plan, au moment où notre milieu de travail hybride évolue. »

Ainsi les employés auront 30 jours à compter du 28 février pour « apporter des ajustements à leurs routines et adopter les préférences de travail qu’ils ont convenues avec leurs gestionnaires. »

L’exemple de Microsoft sera-t-il suivi par les autres grands acteurs du secteur ? Suite à la vague Omicron Google a repoussé un retour initialement prévu le 10 janvier. Meta prévoit pour sa part une large réouverture le 28 mars. Mais nul doute qu’il aura un effet d’entrainement sur bon nombre d’entreprises, surtout celles voisines des campus.