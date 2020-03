Google a demandé aux 8.000 salariés et sous-traitants de son siège européen à Dublin de travailler à domicile mardi par mesure de précaution après que l’in d’entre eux ait signalé des symptômes ressemblant à de la grippe, rapporte Reuters.

La décision intervient quelques jours après que l’Irlande ait confirmé samedi son premier cas de coronavirus. Le ministre irlandais de la Santé a déclaré lundi soir que le pays n’avait toujours qu’un seul cas confirmé.

« Nous continuons de prendre des mesures de précaution pour protéger la santé et la sécurité de nos employés, et dans le cadre de cet effort, nous avons demandé à nos équipes de Dublin de travailler à domicile demain », a déclaré une porte-parole de Google.

La filiale d’Alphabet a refusé de commenter l’état actuel de la personne.

Le nombre de contaminations dépasse désormais les 92.000 dont plus de 200 en France. On déplore plus de 3.100 décès (dont quatre dans l’Hexagone). La plupart de ces décès semble-t-il concernent des personnes âgées et/ou atteintes d’autres pathologies.