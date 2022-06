Les turbulences économiques et politiques tirent le monde vers une récession et l’incertitude qui en résulte devrait logiquement conduire les entreprises à réduire leurs dépenses. Les analystes du Gartner pensent cependant que les dépenses pour les technologies numériques seront préservées et resteront fortes. Mark McDonald, Vice President et responsable de recherche chez Gartner énonce dans un billet de blog les quatre raisons qui devraient inciter les entreprises à maintenir le cap :

Une transition numérique à finaliser



Arrêter à mi-chemin la transition engagée pendant la pandémie serait pour le Gartner la pire option. Le SI qui en résulterait ne serait pas hybride mais coûteux, rigide et inefficace.

Des outils de gestion flexibles en période de ralentissement

Les solutions basées sur le cloud augmentent l’élasticité et l’évolutivité des coûts informatiques. C’est un plus face à une demande variable.

Un engagement plus profond avec les clients

Les canaux numériques favorisent une interaction plus profonde avec les clients, susceptible de les rendre plus fidèles. Ils permettent d’étendre la valeur de la relation.

Une visibilité pour mieux agir



Les informations, générées par l’analyse et l’IA, donnent à l’organisation une image plus claire de la demande réelle, des opérations, des coûts, de la qualité… Particulièrement utile pour naviguer en période de turbulence.

Le Gartner reconnait que les acheteurs et les DSI seront en position inconfortable pour concilier les besoins d’investissement et la flexibilité nécessaire pour gérer ces dépenses en cas de ralentissement sévère. Mais persiste à dire qu’être à moitié engagé dans la transition numérique est pire que de ne pas l’être du tout.