En 2019, France Digitale avait recensé 432 startups française travaillant dans le secteur pour une valeur globale estimée avant le début de la crise de Covid-19 à 1,2 billion de dollars.

Lors de la conférence virtuelle France is AI qui s’est déroulée le 16 novembre, l’association qui rassemble 1.800 jeunes pousses et 100 investisseurs (venture capitalists et business angels), en a retenues 453 sur plus de 710 startups passées à la loupe qui ont déclaré utiliser l’intelligence artificielle dans leurs solutions. « L’objectif a été de sélectionner celles qui ont une proposition de valeur centrée sur l’IA », indique France Digitale, qui a mis en ligne la liste complète des entreprises sélectionnées.

Le Covid-19 ne freine ni les levées de fonds, ni les créations d’emplois. France Digitale a ainsi relevé 88 jeunes pousses opérant dans le secteur de l’e-santé. Parmi elles, on trouve la Bordelaise Synapse qui se définit comme le leader de l’aide à la prescription de médicaments. La société, qui a levé en juillet dernier 3 millions d’euros, travaille depuis le mois d’avril avec le CHU de Bordeaux pour mener à bien Coverage, le plus important essai clinique à domicile auprès de 1.000 patients de plus de 65 ans atteints du Covid-19. Synapse fournit la technologie d’intelligence artificielle permettant la vérification en temps réel de la compatibilité d’un nouveau traitement avec les médicaments habituels du patient.

Autre contigent important, les 56 startups opérant dans la transformation digitale. C’est le cas de Dataiku, une plateforme française de data science et de machine learning émigrée à New York. DaTaiku aide les data scientists, data analysts, ingénieurs et business analystes à déployer leurs propres solutions fonctionnant à l’intelligence artificielle et au machine learning.

Malgré la pandémie actuelle, la startup née à Paris a levé cet été 100 millions de dollars auprès de fonds d’investissement US. Elle revendique 300 clients parmi lesquels OVH, Palo Alto, BNP Paribas, Ubisoft, Unilever ou encore GE.