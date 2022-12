Epargné par la situation économique, le marché IT français va continuer d’enregistrer de fortes augmentations salariales en 2023 car la demande est forte. C’est en tout cas ce qui ressort de la dernière étude annuelle sur les rémunérations du cabinet de recrutement Robert Walters.

71% des cadres ont déclaré avoir demandé une augmentation en cette période d’inflation galopante.

Le rapport précise que les entreprises veulent constituer des équipes métiers et techniques au sein desquelles les fonctions expertes en données, marketing digital, UX/UI, e- et m-commerce complètent les fonctions plus traditionnelles. Les profils hybrides sont valorisés. Les postes en cybersécurité sont très recherchés.

L’étude anticipe une augmentation moyenne des salaires de 7% dans les métiers de la donnée, de la sécurité des systèmes d’information et du marketing digital. La hausse va jusqu’à 19% pour des personnes ayant entre 5 et 10 ans d’expérience dans l’expertise de données et jusqu’à 14% pour la direction confirmée de projets, avec 15 ans d’expérience ou plus.



Ainsi, un·e data scientist disposant de 5 à 10 ans d’expérience pourrait négocier un salaire de base entre 60.000 et 100.000 euros par an en 2023, contre jusqu’à 75.000 euros auparavant. Le salaire annuel d’un·e responsable de la sécurité des systèmes d’information, ayant au moins 5 ans d’expérience, pourrait osciller entre 75.000 et 90.000 euros l’an prochain. Un·e architecte IT ayant au moins 5 ans d’expérience obtiendrait entre 65.000 et 80.000 euros annuels en 2023, contre 60.000 à 75.000 euros en 2022.