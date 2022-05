Produits et solutions

Cisco met à nouveau ses clients et partenaires en garde contre la recrudescence de ses commutateurs sur le marché ‘gris’ liée aux problèmes d’approvisionnement. Le fournisseur leur demande instamment de mettre à jour le logiciel système (IOS) des équipements Catalyst 2960X/2960XR avec la dernière version en date (15.2(7)E4 ou ultérieure).

En effet, selon Cisco, cet IOS plus récent peut effectuer des contrôles automatisés de l’intégrité du matériel et des logiciels pour interrompre le processus de démarrage si une compromission est détectée.

Outre cet avis relatif à la contrefaçon, le fabricant de matériel réseau annonce la fin de ses ventes de commutateurs Catalyst 2960X dès le 31 octobre 2022 et suggère à ses clients et partenaires de migrer vers des modèles plus récents, du type Catalyst 9200.