Extreme Networks voit grimper son carnet de commandes, affiche des résultats financiers mirobolants pour le troisième trimestre (285,5 millions de dollars US, soit une hausse de 13% d’une année sur l’autre) mais s’inquiète des délais de livraison en raison des problèmes de chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs.

« Les augmentations de prix nous ont permis de compenser l’augmentation des coûts de la chaîne d’approvisionnement », déclare Remi Thomas, directeur financier d’Extreme, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

Cisco – qui fait état d’un carnet de commandes de près de 14 milliards de dollars au dernier trimestre – met également en garde contre les problèmes de chaîne d’approvisionnement. La société souligne que ceux-ci provoquent une hausse du marché ‘gris’ et des contrefaçons de matériel informatique.

Le marché gris, c’est-à-dire les produits vendus sans l’autorisation de la marque par des revendeurs non autorisés, n’est pas un phénomène nouveau. Cependant, comme la pandémie de Covid-19 a considérablement allongé les délais d’approvisionnement, certains clients et partenaires de distribution s’aventurent en dehors des canaux autorisés pour mettre la main sur de nouveaux produits plus rapidement.

Le service juridique du fournisseur de solutions de réseaux prévient que les produits achetés en dehors des canaux autorisés de Cisco ne seront pas accompagnés d’une garantie ou d’une licence valide. Ce matériel court également le risque d’être modifié de manière à le rendre plus vulnérable aux failles de sécurité.

Cisco estime les pertes subies à 1,2 milliard de dollars par an du fait de la vente parallèle de matériel de contrefaçon ou de mauvaise qualité sur le marché gris.

Enfin, le géant Apple annonce aussi que les problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient avoir un impact – qu’il a estimé à environ 8 milliards de dollars – après avoir annoncé un deuxième trimestre record de 97,3 milliards de dollars, soit une hausse de 9% par rapport à l’année précédente.

Dans le détail, la société de Cupertino a annoncé un chiffre d’affaires de 50,57 milliards de dollars pour l’iPhone, soit une croissance de 5% en glissement annuel, un chiffre d’affaires de 10,44 milliards de dollars pour le Mac, un chiffre d’affaires de 7,65 milliards de dollars pour l’iPad, soit une baisse de 7% en glissement annuel, un chiffre d’affaires de 8,81 milliards de dollars pour l’Apple watch et un chiffre d’affaires de 19,82 milliards de dollars pour les services, contre 19,78 milliards attendus.

Selon les analystes, les répercussions sur la chaîne d’approvisionnement des arrêts de production liées au Covid-19 en Chine et à l’invasion de l’Ukraine pourraient ne se faire sentir que plus tard dans l’année.

Selon Tim Cook, le CEO d’Apple, « Pour l’avenir, il y a deux contraintes : le Covid et les pénuries de silicium. Pour nous, ces contraintes se situent principalement autour du corridor de Shanghai… presque toutes les usines affectées ont maintenant redémarré. Nous sommes encouragés par le fait que le nombre de cas de Covid à Shanghai a diminué au cours des derniers jours. »