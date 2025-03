Suite à des augmentations de prix chez Citrix, le PDG de F5, François Locoh-Donou, se déclare ravi de voir des clients de son concurrent migrer vers F5. Il estime avoir profité de l’arrivée de « plusieurs centaines » d’anciens clients de la plateforme Netscaler. En 2022, Citrix a été rachetée et privatisée par les sociétés d’investissement Vista Equity Partners et Evergreen Coast Capital. Citrix a ensuite fusionné avec Tibco. Une nouvelle organisation mère, Cloud Software Group (CSG), a été créée. Depuis, les prix des solutions Citrix augmentent, constate-t-il.

Citrix a retiré des contrats à ses partenaires de distribution. Exit Ingram Micro et TD Synnex : Arrow deviendra l’unique distributeur Citrix en Europe et en Amérique du Nord, soit 17 pays concernés, à partir du 2 juin. Plusieurs partenaires de Citrix ont confié à CRN être furieux de la décision de l’entreprise de réduire les marges des partenaires et de reprendre des contrats en direct. D’après Lisa Citron, vice-présidente de l’écosystème mondial des partenaires de F5, sa société récupère également des anciens partenaires de Citrix, en plus des clients.

En 2020, Citrix NetScaler détenait 28% de parts de marché contre 42% pour F5 Big-IP. La part de revenu de Citrix/NetScaler est descendue à 21% en 2024 tandis que celle de F5 est restée stable, selon le cabinet d’études DellO’ro Group, spécialisé en télécommunications et réseaux.