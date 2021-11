Après avoir évalué 13 acteurs dans son rapport 2021, le Gartner Group reconnait Extreme Networks comme l’un des leaders du marché des LAN filaires et sans fil, et ce pour la quatrième année consécutive. Sur les deux axes du quadrant (vision et capacité d’exécution), il figure en troisième position. Il est devancé par Juniper et HPE (Aruba) mais se place devant Cisco.

Depuis l’acquisition d’Aerohive en 2019 et le lancement de la plateforme unifiée de gestion réseau en mode cloud ExtremeCloud IQ, Extreme Networks se positionne en « leader du cloud networking ». Dans le communiqué publié après sa 4ème désignation par le Gartner, l’entreprise fait valoir une hausse des réservations d’abonnement de 96% depuis un an, qui renforce encore sa position dans les réseaux gérés dans le cloud.

L’été dernier, Extreme Networks a fait l’acquisition d’Ipanematech, ce qui devrait lui permettre d’étendre son portefeuille ExtremeCloud avec de nouvelles solutions SD-WAN et de sécurité gérées dans le cloud, lui offrant ainsi de nouvelles opportunités de développer son activité SaaS. Selon le fournisseur, une autre clé de son succès est d’avoir concentré ses efforts sur l’aide aux clients pour garder la maitrise d’environnements de plus en plus distribués.

Dans les autres cases de son quadrant, Gartner reconnait Fortinet, Huawei et Arista Networks comme visionnaires. CommScope, Ale, H3C, Cambium Networks, TP Link et Allied Telesis sont positionnés comme acteurs de niche. Aucun acteur n’est classé comme challenger dans cette édition du rapport.