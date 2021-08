Le spécialiste des solutions réseau basées sur le cloud Extreme Networks va acquérir pour 60 millions d’euros Ipanematech, la division SD-WAN d’Infovista (née du rachat du Français Ipanema Technologies en avril 2015). Cette opération, qui devrait être bouclée au mois d’octobre, étendra le portefeuille ExtremeCloud de la firme de San Jose avec de nouvelles solutions SD-WAN et de sécurité gérées dans le cloud. Elle permettra également à Extreme Networks d’établir un deuxième centre technologique en Europe et d’approfondir sa présence auprès des clients du Vieux Continent. Selon Infovista, les solutions d’Ipanema sont actuellement utilisées par plus de 400 clients et déployées sur plus de 100.000 sites.

La solution d’Ipanema ajuste automatiquement et dynamiquement les flux de trafic applicatif en fonction des conditions du réseau en temps réel, offrant ainsi des performances accrues et une qualité d’expérience améliorée sur divers types de connectivité WAN gérée par le cloud. Extreme prévoit d’exploiter ces capacités pour offrir une solution distribuée et sécurisée.

Selon un rapport établi par IDC en mai dernier, le marché du SD-WAN a augmenté de 18,5% en 2020 pour atteindre 3 milliards de dollars dans le monde, la région EMEA représentant 27 % de ce marché. Le cabinet s’attend à une croissance de 18,9 % par an jusqu’en 2025, avec une progression similaire pour la région EMEA. Le SD-WAN reste ainsi l’un des segments du marché des infrastructures de réseau à la croissance la plus rapide.

« En acquérant Ipanema, Extreme étend sa position de leader sur le marché du cloud avec des fonctionnalités qui aideront à réduire la complexité pour les clients lorsqu’il s’agit d’exploiter et de gérer leurs réseaux de plus en plus distribués. Exploiter les segments de marché à la croissance rapide du SD-WAN géré dans le cloud et, désormais, du SASE accélère notre potentiel de croissance du chiffre d’affaires et devrait permettre d’augmenter nos revenus récurrents avec des applications SaaS supplémentaires. Par ailleurs, cela développe notre présence et nos capacités de R&D en Europe où Ipanema est un acteur établi », commente dans un communiqué le président et CEO d’Extreme Networks, Ed Meyercord.