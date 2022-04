Les grandes ESN ont enregistré d’excellentes performances en 2021 et la dynamique devrait se prolonger en 2022, souligne dans sa dernière étude le cabinet SITSI (ex Pierre Audoin Consultants). Comme les années précédentes, deux groupes se dessinent avec d’un coté les grands acteurs internationaux (Accenture, Capgemini, Infosys, TCS…), avec des croissances supérieures à 10% et de l’autre les sociétés axées sur les services d’infrastructures traditionnelles (IBM, Econocom, Orange Business Services, Spie…) avec des croissances entre 0% et 6%.

Les sociétés qui brillent le plus sont portées par leurs activités de cloud, de conseil, de services applicatifs mais aussi par leur exposition aux marchés émergents. Atos enregistre une contre-performance d’autant plus notable avec un recul organique de 4,3% de son chiffre d’affaires en 2021, affecté par sa forte exposition à la gestion d’infrastructures classiques. Le groupe présentera en mai son nouveau plan stratégiques mais ses attentes restent timides avec une variation du CA attendue entre 0,5% et 1,5% pour l’exercice en cours.

Pour 2022, les commentaires des différents acteurs pointent vers un maintien d’une solide croissance de leur chiffre d’affaires avec des guidances généralement comprises entre 3 et 8%. Les tensions persistantes sur les chaines d’approvisionnement et les difficultés de recrutements restent toutefois des ombres au tableau, qui pourraient freiner la croissance si elles sont mal anticipées et gérées. Le cabinet SITSI table pour sa part sur une légère accélération de la croissance pour le marché des services IT en France avec 5% attendus contre 4,6% en 2021.