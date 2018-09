Apparemment rien ne va plus chez Evernote. Selon TechCrunch, l’éditeur d’applications de productivité a perdu quatre de ses principaux dirigeants. Le directeur technique, Anirban Kundu, le directeur financier, Vincent Toolan, le directeur en charge des produits, Erik Wrobel, et la directrice des ressources humaines, Michelle Wagner, sans compter un certain nombre d’ingénieurs et de designers, ont quitté la société le mois dernier. Ces départs interviennent à un moment clé pour la société car selon le site d’information IT, elle procèderait actuellement à un down-round, les actions étant cédées à un prix inférieur de celui de la levée de fonds précédente.

La firme de Redwood City a confirmé les départs des dirigeants en indiquant qu’elle allait puiser dans ses ressources internes pour les remplacer. Elle a en revanche refusé d’évoquer une éventuelle levée de fonds.

Début 2016, Evernote avait déjà subi une réorganisation qui s’était notamment soldée par le départ de plusieurs dirigeants, parmi lesquels le directeur technique d’alors et co-fondateur, Dave Engberg, et la directrice des opérations, Linda Kozlowski. Le CEO, Chris O’Neill avait alors supprimé sa plateforme d’e-commerce et certaines applications telles que Food. Plusieurs établissements avaient par ailleurs été fermés. Depuis, la situation s’était semble-t-il améliorée, mais en juin dernier l’ancienne licorne annonçait le spin-off de ses opérations chinoises dont elle devenait actionnaire minoritaire. Une filiale qui représente environ 10% de son chiffre d’affaires.

Lancée en 2004 par l’ingénieur russe Stepan Pachikov, Evernote fut la première application de productivité pour terminaux mobiles. Ce fut aussi tout un temps la mieux cotée de son secteur et une des plus populaire de l’App Store. La société valait 1,2 milliard de dollars lors de son tour de table précédent. Mais l’arrivée de nombreuses applications concurrentes a bousculé l’ordre qui semblait établi. Aujourd’hui, la société figure à la 55ème place du classement d’App Annie, dans la catégorie productivité. Elle est même entrée dans « une spirale de mort » estime un informateur de TechCrunch. « La croissance des utilisateurs payants et celle du nombre d’utilisateurs actifs sont nulles depuis six ans et leur offre de produits pour l’entreprise n’a pas séduit », précise-t-il.

Pour remonter la pente l’éditeur a procédé à un rafraîchissement de son offre. Il propose par ailleurs un rabais de 40% sur son offre Premium la première année. Pas sûr que tout cela permette un hypothétique retour au sommet.