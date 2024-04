Eureka Solutions, éditeur de solutions de gestion, confirme sa croissance sur la région Ouest en annonçant la nomination d’un nouveau consultant et l’ouverture de nouveaux postes ces prochains mois.

Depuis plus de quarante ans, Eureka Solutions est le partenaire ERP des PME/PMI et ETI, et propose des solutions de gestion performantes et éprouvées. Eureka Solutions connait une croissance régulière de ses activités et notamment sur la région Ouest où l’entreprise est implantée.

Pour l’accompagner dans son développement, l’entreprise vient de recruter Nicolas Dubain au poste de consultant et recherche encore 2 consultants. En rejoignant l’équipe, les nouveaux collaborateurs participeront à la transformation numérique des clients tout en poursuivant la volonté d’innovation de l’entreprise.

Pour recruter les meilleurs et les fidéliser, Eureka Solutions offre des conditions de travail attractives et des formations continues pour parfaitement maitriser les solutions existantes. À ce jour, Eureka Solutions travaille avec plus de 40 clients sur la région Ouest.

Sergio FICARA, Président d’Eureka Solutions « Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture de nouveaux postes qui met en avant notre capacité à nous développer chaque année. Notre équipe nantaise travaille au quotidien avec de nombreuses entreprises régionales pour leur permettre d’optimiser leurs processus de gestion et d’améliorer leur avantage concurrentiel. »