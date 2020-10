Eureka Solutions, éditeur du logiciel Eureka ERP, nomme Sergio FICARA au poste de Directeur général.

L’objectif, pour Sergio FICARA, est de conduire la nouvelle phase de croissance de l’éditeur. Pour ce faire, il veille notamment à faire évoluer l’offre existante et à piloter la nouvelle organisation d’Eureka Solutions. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une forte expérience professionnelle acquise depuis trente ans dans le secteur des technologies. Il a notamment évolué chez Eurinfo, IFS puis Eureka Solutions depuis 20 ans où il a occupé les postes de Directeur des projets, Directeur Produits paie-GRH et dernièrement Directeur Produits partenaires. Sergio FICARA sera rattaché à Henri Stuckert qui conserve le poste de Président de la société.

Henri STUCKERT, Président d’Eureka Solutions « L’expertise, la méthodologie et la proximité de Sergio avec nos équipes, nos clients et partenaires sont de réels atouts qui lui permettront de mener à bien sa mission et d’accélérer notre croissance tout en préparant l’avenir. Sa nomination est la résultante d’un choix partagé par l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, Il sera également soutenu dans sa fonction par le comité de direction. Je suis également fier d’ouvrir le capital à nos équipes. Cela nous permettra de conserver notre indépendance à long terme et de poursuivre notre développement en totale autonomie. »

Sergio FICARA, Directeur général d’Eureka Solutions « Je suis heureux d’accéder au poste de Directeur général et d’avoir été porté à ces nouvelles responsabilités avec le support de l’ensemble des collaborateurs. Ma mission va consister à bâtir notre nouvelle stratégie de développement pour accompagner nos différents clients dans leur plan de transformation numérique en fluidifiant leurs processus de gestion. La pérennité reste le maître mot dans notre stratégie»