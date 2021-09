Selon une étude de la société de recrutement Michael Page, les rémunérations dans le secteur technologique (IT) sont favorables aux candidate.s du fait de la pénurie de profils qualifiés. Les compétences IT les plus demandées en France sont celles des spécialistes de la donnée et de la cybersécurité.

Dans son étude de rémunérations, le cabinet de recrutement révèle les rémunérations brutes annuelles fixes pour des postes en CDI à temps plein en Ile de France. Notons que ces salaires sont de 10% environ plus élevés qu’ailleurs dans l’Hexagone.

Jusqu’à deux ans d’expérience, les ingénieur.e.s et spécialistes des données peuvent prétendre entre 38.000 et 50.000 euros. Jusqu’à 15 ans d’expérience, leur rémunération s’élève de 60.000 à 80.000 euros. Les montants peuvent grimper de 8% par an.

Quant aux personnes spécialisées en cybersécurité, elles font également partie des plus avantagées côté rémunération. En début de carrière, leur salaire brut peut aller de 40.000 à 50.000 euros par an. Au bout de 5 ans d’expérience, il peut monter à 70.000 euros, voire plus de 90.000 euros.

Cette étude rejoint peu ou prou celle de Dice aux Etats-Unis publiée en début d’année.