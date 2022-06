Nous avons le plaisir de vous accueillir pour notre première série de table-rondes en direct de l’édition 2022 du salon IT Partners.

Pour cette première journée Johann Armand, notre rédacteur en chef reçoit :

Julien Neyrial, PDG de Neyrial et administrateur du Groupe Séquence

Fabien LEVEQUE, Directeur Marketing & RSE Dynamips

Bruno BCA. CAUVIN, Directeur Général Adjoint Monaco Digital

Vincent Poulbère, directeur marketing et channel Jaguar Network/Free Pro, branche B2B d’Iliad

Laurent Silvestri, Chief Strategic Alliance Officer (CSAO) de Dstny

Julien TAIEB, Directeur Commercial Associé ATF

Dave Lecomte, pdg de Vous Faciliter l’IT (VFLIT)

Francis Weill, VP Global Marketing, Partner & Alliance and Sales Ops Getronics – Chairman EuroCloud

Valérie Stival, directrice générale Document Store