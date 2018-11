À la tête de Lenovo France depuis janvier 2017, Elisabeth Moreno a démissionné de ses fonctions le mois dernier. Mais si elle vient de confirmer son départ à nos confrères de Distributique, elle n’en a pas dit plus sur la suite. Toujours selon Distributique, elle aurait accepté un poste chez HP Inc au niveau européen. Elle était rentrée en 2012 chez Lenovo comme directrice des ventes auprès des multinationales pour l’Europe du Sud (France, Espagne, Italie, Portugal et Israël) après 8 années passées chez Dell, notamment comme directrice commerciale EMEA pour les grands comptes stratégiques. À l’époque, elle avait préféré Lenovo à un poste chez Google. Plusieurs partenaires qui la connaissent la décrivent comme une personnalité « stimulante ».