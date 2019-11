Le spécialiste de l’hébergement infogéré annonce qu’il vient d’obtenir la certification HDS 1.1-Juin 2018 « Hébergeur d’infrastructure physique et Hébergeur Infogéreur des données de santé ». Couplée à la certification de sécurité informatique ISO 27001, cette certification HDS valide la conformité de son système de management des données de santé. Elle s’inscrit dans la continuité de son premier agrément HADS en 2016. Ecritel dit constater un fort développement de son activité dans la santé depuis 2 ans, tant auprès des gestionnaires d’hôpitaux publics ou privés et des pharmaciens qu’auprès des industriels d’équipements médicaux ou des éditeurs et intégrateurs logiciels du secteur.