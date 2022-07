La mobilisation contre la politique salariale du Groupe Econocom prend de l’ampleur au sein de l’Unité économique et sociale Econocom Services. Lundi 27 juin en début de matinée, un plateau quasi entier du centre de services de Tours – soit une quarantaine de personnes – avait cessé le travail pendant une heure.

Ce lundi 4 juillet, un nouveau débrayage a eu lieu entre 9h00 et 10h00. Mais cette fois, ils étaient environ 500 répartis sur une dizaine de sites à manifester leur ras le bol, selon une source syndicale. Saint-Herblain (photo) et Grenoble ont ainsi compté parmi les sites les plus mobilisés. Certains ont même débrayé sur les sites clients.

La majorité des grévistes ont répondu à l’appel de la CFDT qui a fait circuler ces derniers jours un tract appelant à une augmentation générale de 6%. C’est la seule revendication formulée pour l’occasion. Mais plusieurs autres revendications portées par les salariés du centre de services de Tours – comme le respect de la classification Syntec, la mise en conformité des coefficients et des intitulés de postes avec les postes occupés ou l’atténuation des différences de salaires au sein des mêmes équipes – sont susceptibles d’être soutenues à terme par le plus grand nombre.

Suite au débrayage du 27 juin, la direction des ressources humaines du groupe a accepté de rencontrer des représentants des salariés du centre de services de Tours cette semaine pour étudier leurs revendications. Gageons que les 500 salariés grévistes d’aujourd’hui suivront avec intérêt le déroulement de leurs discussions.