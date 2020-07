Confrontée depuis plus d’un an à des ventes contraires, Econocom poursuit sa cure d’amaigrissement entamée en début d’année. Après avoir cédé le contrôle de l’intégrateur Rayonnance à Apax Partners, puis EBC (Econocom Business Continuity ) à la société d’investissement Chequers Capital, l’ESN indique qu’elle est entrée en négociation exclusive avec Atos pour la cession de sa filiale Digital.Security. Elle précise que cette cession contribuera à l’objectif qu’elle s’est fixé de ramener à zéro sa dette nette comptable.

Créée en 2015 conjointement avec un groupe d’experts en sécurité informatique, Digital.Security est notamment à l’origine du premier CERT (Computer Emergency Response Team) européen comportant un laboratoire de test de sécurité IoT. Elle fournit un large éventail de services professionnels, notamment en matière de mise en œuvre et de projet, des certifications de conformité et de sécurité, ainsi que des services opérationnels et de distribution de produits. Ses principaux clients opèrent dans les secteurs de la finance et de l’assurance. Basée à Paris avec des bureaux à Villeurbanne (Lyon), Labège (Toulouse), Villeneuve d’Ascq (Lille), Aix en Provence et Mérignac (Bordeaux), ainsi qu’en Belgique (Bruxelles) et Luxembourg, elle emploie 250 consultants.

Econocom continuera à travailler avec Digital.Security pour les projets de ses clients incluant une dimension cybersécurité.

Dans un communiqué, Atos indique que cette opération lui permettra de bénéficier des connaissances spécifiques de Digital.Security en matière d’internet des objets (IoT) et créera des synergies importantes avec ses activités et ses propres clients. « Par ce rapprochement stratégique, Atos confirme sa position de leader sur le marché français et européen de la cybersécurité. Les consultants expérimentés et certifiés de Digital.Security viendront renforcer les équipes Atos et permettront de doubler nos effectifs dans le secteur de la cybersécurité en France », précise dans le document Pierre Barnabé, Senior Executive Vice-President, directeur des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos. « Dans le sillage de nos dernières acquisitions, l’acquisition de digital.security démontre notre ambition de devenir le principal fournisseur de cybersécurité pour les organisations mondiales dans leur parcours de transformation digitale. »

Soumise à la consultation des instances représentatives du personnel des deux parties, la finalisation de la transaction est prévue avant la fin de l’année.