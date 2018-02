L’environnement de travail (workplace) des salariés fait désormais partie des priorités de 40% des DSI français estime IDC, une évolution qui doit être attribuée aux attentes des employés en matière d’expérience utilisateur, à la mobilité et au nombre croissant de terminaux et de points d’accès à gérer, et à la croissance des dépenses en matière de mobilité, lesquelles devraient augmenter de 8% cette année.Les principaux enjeux cités par les responsables informatiques sont outre la maîtrise des dépenses Opex et Capex, la sécurité, l’acquisition de nouvelles compétences et expertises et un meilleur accès aux services de support, qui selon eux, devraient être joignables 7 jours sur 7 et 24h sur 24.Concernant la réponse à ces enjeux, les DSI se déclarent majoritairement insatisfaits des performances des partenaires auxquels ils font appel. Entre 55% et 68% des responsables se déclarent déçus et près de la moitié d’entre eux (49%) envisagent d’en changer. Un pourcentage plutôt sidérant.