Un DSI en temps partagé peut-il avoir plus d’efficacité en deux à trois jours par semaine qu’à temps plein ?

N’est-il pas trop cher ? … Pas assez présent sur place dans l’entreprise ?

Quel est l’intérêt pour une PME d’avoir recours à ce type de démarche ?

Retour d’expériences et points de vigilance sur cette fonction pas toujours bien comprise et pourtant très intéressante pour les entreprises avec Pierre-Albert Carlier, DSI de transition avec plus de 25 ans d’expérience. Pierre Albert Carlier est DSI de transition et membre de la Communauté Infortive, première communauté de DSI de transition en France. Il partage dans ce podcast les avantages à faire appel à un DSI de transition en temps partagé au sein d’une PME à travers des anecdotes.

L'écouter, c'est revisiter les croyances sur l'achat d'un DSI de transition en temps partagé, c'est découvrir, en s'appuyant sur des exemples concrets de missions, l'intérêt de choisir un DSI de transition à temps partagé.

