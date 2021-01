Le fournisseur de services de stockage dans le Cloud a annoncé qu’il allait se séparer de 11% de ses collaborateurs à l’échelle mondiale, soit 315 personnes. Justification invoquée par co-fondateur et PDG de l’entreprise Drew Houston : la nécessité de « créer une entreprise saine et prospère pour l’avenir ». Parmi les partants, la directrice des opérations mondiales, Olivia Nottebohm, qui quittera l’entreprise le 5 février. Drew Houston, qui s’était engagé le printemps dernier à préserver l’emploi sur l’année 2020, a déclaré que c’était « la décision la plus difficile » qu’il ait dû prendre au cours des quatorze années d’existence de Dropbox.

En octobre, Dropbox a annoncé qu’il ferait du travail à distance la nouvelle norme pour les collaborateurs, y compris après la fin de la pandémie de Covid-19. Baptisée « Virtual First », cette politique vise à transformer les bureaux de l’entreprise en « Studios », où les collaborateurs se retrouveront seulement occasionnellement avec leurs collègues. Cette politique signifie que l’entreprise aura besoin de moins de personnel pour « prendre en charge les environnements de bureau en interne », a expliqué le PDG. Des ressources qu’il compte réaffecter au développement de son offre produits.