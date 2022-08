DriveNets, la start-up qui défie les équipementiers réseaux traditionnels avec sa plateforme logicielle cloud-native, vient de boucler une nouvelle levée de 262 millions de dollars. Ce tour de financement de Serie C a été mené par D2 Investments avec la participation des investisseurs actuels de DriveNets, notamment Bessemer Venture Partners, Pitango, D1 Capital, Atreides Management et Harel Insurance Investments & Financial Services. En janvier 2021, l’entreprise avait déjà levé 208 millions de dollars lui faisant dépasser le cap du milliard de dollars de valorisation. La nouvelle valorisation « considérablement augmentée » n’est pas communiquée.

Créée en 2015 par Ido Susan et Hillel Kobrinsky, la société israélienne basée à Tel-Aviv propose à ses clients de troquer leurs coûteux routeurs pour son logiciel natif du cloud (Network Cloud), offrant les avantages de performance et d’élasticité d’une infrastructure hyperscale, tout en promettant une réduction des coûts par l’exécution sur du matériel standard. Sa plateforme a séduit AT&T, son plus gros client mais elle revendique désormais une centaine de clients dans le monde.

« L’approche de DriveNets consistant à créer des réseaux tels que le cloud permet aux fournisseurs de télécommunications de tirer parti des efficacités technologiques disponibles pour les hyperscalers du cloud, telles que la conception de logiciels natifs du cloud et l’utilisation optimale des ressources partagées sur plusieurs services », a déclaré dans un communiqué Ido Susan, fondateur et PDG de DriveNets. « Cette dernière ronde d’investissement démontre la confiance de nos investisseurs et de nos clients en nous et nous permettra d’accroître la valeur et le soutien opérationnel mondial que nous leur offrons. »

L’entreprise indique qu’elle utilisera ses nouveaux fonds pour développer de futures solutions technologiques, rechercher de nouvelles opportunités commerciales et élargir ses opérations mondiales et ses équipes de support.

« DriveNets a démontré sa capacité à faire progresser l’industrie des réseaux et a gagné la confiance des opérateurs de niveau 1 », ajoute Adam Fisher, associé chez Bessemer Venture Partners. « Alors que d’autres fournisseurs de solutions sont confrontés à des vents contraires, DriveNets continue d’innover et de mettre en œuvre sa vision de changer l’avenir du marché des réseaux. »