Docker vient de nommer trois nouveaux dirigeants spécialistes des logiciels d’entreprise. Comblant le vide laissé par le départ en avril dernier de son fondateur, Solomon Hykes, Kal De (photo) est nommé directeur technologique (CTO). Il sera responsable de la poursuite de l’innovation dans les offres commerciales et open source de Docker. Kal De cumule plus de 18 ans d’expérience à la tête d’organisations de développement de logiciels. Il était dernièrement en charge du développement de produits pour la Business Unit Cloud Management de VMware.

Neil Charney, ancien vice-président du marketing du groupe de réseaux de cloud computing chez SAP, est nommé de son côté directeur marketing. Dans son rôle de CMO, il sera responsable des fonctions marketing globales de Docker, notamment le marketing produit, le marketing d’entreprise, la génération de la demande ainsi que de la marque. Neil Charney a près de 20 ans d’expérience dans le marketing pour les éditeurs de logiciels. Avant de rejoindre SAP en 2016, il était directeur général de l’entité Globals Strategic Initiatives de Microsoft. Il était entré à la firme de Redwood en 1999, après avoir travaillé pendant 4 ans chez New England Funds.

Enfin, Melanie Morgan rejoint Docker en tant que directrice juridique. Elle supervisera toutes les affaires juridiques mondiales de la société. Melanie Morgan cumule près de 20 ans d’expérience juridique chez SAP Concur, où elle a notamment exercé les fonctions de vice-présidente senior responsable des affaires juridiques.

« Alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers Docker Enterprise pour mener à bien la modernisation de leurs applications et leur migration vers le cloud, chaque dirigeant apporte son expertise unique pour guider la société tout au long de son expansion et de sa croissance continue », commente dans un communiqué Docker, qui revendique 650 clients pour sa solution.

« L’ajout de cadres chevronnés tels que Kal, Neil et Melanie permet à Docker de développer et de faire évoluer une organisation qui devient un élément essentiel de la stratégie informatique de chaque entreprise », affirme de son côté le président et CEO de la société, Steve Singh.