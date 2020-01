Vous savez que pour gagner, il vaut mieux avoir le sens du service client et de l’efficacité. Cette conviction qui vous porte, c’est la valeur qui nous anime au quotidien et c’est déjà une première excellente raison de rejoindre notre programme Partenaires… et nous en avons neuf autres !

Raison N°1 : Travailler avec des leaders … c’est plus sûr

Microsoft est, sans conteste, le numéro 1 mondial des solutions IT pour les PME. Quelle meilleure garantie de succès que de travailler avec l’acteur qui possède les solutions le plus connues et les plus performantes du marché et d’être épaulé par les équipes expertes de Be-Cloud.

Raison N°2 : Alimenter votre business des meilleures opportunités

Être partenaire selon Be-Cloud c’est générer des opportunités business ensemble. L’ensemble des opérations marketing que nous générons, l’ensemble des dispositifs de communication que nous déployons, nous permettent de nouer des prospects qualifiés qui viendront alimenter le pipe de vos commerciaux.

Raison N°3 : Intégrer de vrais talents dans votre force de vente

Pour assurer à votre entreprise le développement exponentiel qu’elle mérite, elle devra sans cesse intégrer de nouveaux talents. Pourquoi ne pas gagner un temps précieux en recrutant vos commerciaux au sein de notre école intégrée ? Vision, stratégie, méthode… misez sur des compétences en phase avec vos offres.

Raison N°4 : Être acteur de la transformation digitale locale

En rejoignant le programme Partenaires Be-Cloud, vous deviendrez un acteur local de la digitalisation des acteurs de votre périmètre économique. Accompagnez les entreprises de votre région, c’est participer à la transformation de l’activité locale !

Raison N°5 : Appuyer votre action sur des outils optimisés

Pour véritablement vous développer, vous pourrez appuyer vos actions et votre stratégie sur les meilleurs outils Microsoft. Ces solutions pré-paramétrées par Be-Cloud vous assure une parfaite adéquation aux services que vous proposez.

Raison N°6 : Bénéficier d’un accompagnement opérationnel

Vous avez décidé de rejoindre le programme Partenaire BeCloud pour développer une nouvelle activité, adresser un nouveau marché ? Pas question de vous laisser seul ! Parce que vous avez autant besoin de conseil que de visibilité, construisez et validez votre business plan avec un expert-comptable qualifié et à l’écoute.

Raison N°7 : Faciliter la vie de vos clients

Pour fidéliser un client et concentrer vos efforts sur la génération de business additionnel, offrez-lui la liberté d’administrer seul ses licences Microsoft via un portail dédié. Une liberté qui vous permet de vous mobiliser à 100% sur ses futurs projets et anticiper ces besoins…

Raison N°8 : Élargir votre offre de services

Parce que nous considérons chez Be-Cloud que nous c’est vous et que vous c’est nous, nous travaillons sans cesse à créer des offres de services pré-packagées que vous pourrez revendre en vous appuyant sur notre expertise technique.

Raison N°9 : Profiter d’un écosystème d’experts en constant développement

S’impliquer dans la transformation digitale de vos clients, cela suppose de les accompagner sur des projets dont la complexité ne cesse de croître. En vous appuyant sur l’écosystème des partenaires de Be-Cloud, vous serez toujours en mesure d’apporter à vos clients les conseils, réponses et expertises dont ils ont besoin car vous ne serez jamais seul !