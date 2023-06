Lors de sa récente Assemblée Générale, le Club des experts de la sécurité de l’information et du numériquea présenté le bilan de son exercice 2022/2023 et a élu son bureau. Eric Singer et Gilles Berthelot, RSSI du Groupe SNCF, quittent le Conseil d’administration (CA). Ils sont remplacés par Vincent Lefret, RSSI de U IRIS, et Arnaud Martin, CISO de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Mylène Jarossay, Chief Information Security Officer (CISO) chez LVMH, a été réélue dans ses fonctions de présidente de l’association, un poste qu’elle occupe depuis le 22 juin 2019.

Plusieurs administrateur·rice·s ont également été reconduit·e·s dans leurs fonctions au sein du CA : Fabrice Bru, directeur cybersécurité à la STIME, Sabrine Guiheneuf, RSSI du Groupe Unibail-Rodamco-Westfield, Didier Gras, IT Risk et Cybersecurity Officer chez BNP Paribas, Eric Doyen, directeur sécurité opérationnelle du SI du Groupe Malakoff Humanis, Hervé Dubillot, directeur cybersécurité du groupe Pomona, Frank Van Caenegem, CISO EMEA de Schneider Electric, Maxime Descombes, CISO du groupe Bel, Mahmoud Denfer, information security executive manager chez AXA, et Xavier Leschaeve, directeur cybersécurité de Louis Vuitton.

Alain Bouillé demeure délégué général et porte-parole de l’association. Eric Doyen conserve sa fonction de trésorier et Didier Gras conserve sa position de secrétaire général.

Pour mémoire, le CESIN rassemble plus de 900 membres issus des entreprises et administrations françaises. L’association loi 1901 a été créée en juillet 2012. Elle a des objectifs de professionnalisation, de promotion, de formation et de partage de bonnes pratiques autour de la cybersécurité en France.