Amazon, Facebook/Meta, Twitter, Uber, Coinbase, Salesforce… Les entreprises cotées aux Etats-Unis sont attentives aux commentaires de leurs actionnaires à la suite des résultats trimestriels et certaines ralentissent les embauches de profils IT dans un contexte d’inflation, d’invasion de l’Ukraine et de chute boursière. A la bourse de Wall Street, le sous-indice du S&P 500 a chuté de plus de 22% et le cours du Nasdaq de près de 25% depuis le début de l’année.

Le directeur financier d’Amazon indique que les campagnes de recrutement sont en pause depuis la levée des restrictions sanitaires liées au Covid-19 et le retour dans les bureaux.

Meta gèle les embauches d’ingénieur·e·s pour des fonctionnalités audio et vidéo qui visaient initialement à concurrencer Zoom. La maison-mère de Facebook souligne l’impact des nouvelles règles en matière de protection des données personnelles.

Twitter demeure dans l’incertitude avec la saga du rachat – ou pas – d’Elon Musk.

Le PDG d’Uber évoque un changement « sismique » des conditions du marché et traite désormais l’embauche « comme un privilège ».

Quant à la plateforme Coinbase, elle fait marche arrière sur les recrutements prévus du fait de la chute boursière des crypto-monnaies. Rappelons que la valeur du bitcoin a baissé de 43% en six mois.

Selon Business Insider, Salesforce ralentit les embauches mais maintient tout de même le recrutement de 4.000 personnes ce trimestre.

« Ces gels sont probablement des pauses à court terme après les recrutements massifs au cours de la pandémie », analyse Jamie Kohn du cabinet Gartner. « Hormis certaines grandes entreprises de la tech, la demande reste élevée. »