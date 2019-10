Contacté par plusieurs propriétaires de smartphones, l’avocat Christopher Cassavetti, spécialisé dans le droit des affaires et le droit de la consommation entame une action collective en justice contre SFR et son sous-traitant responsable du service après-vente SBE. Selon les plaignants, l’opérateur et son sous-traitant ont refusé de prendre en charge leur smartphone au mépris de la garantie légale de conformité.

« Au cours de cette période (de garantie), les défauts de conformité qui apparaissent sur le bien sont présumés exister au moment de la délivrance, de sorte que le consommateur est dispensé d’apporter une telle preuve », affirme le juriste qui estime qu’en refusant le remplacement ou la réparation des téléphones mobiles défaillants qu’elle a vendus, SFR manque à son obligation de garantie de conformité.

L’avocat lyonnais demande le remplacement, la réparation ou le remboursement des smartphones incriminés ainsi que des dommages et intérêts « au titre de la résistance abusive » et les éventuels frais supportés « en raison du refus de garantie ».