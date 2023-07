Jean-Christophe Morisseau quitte son poste de country manager France chez l’éditeur open source Red Hat, selon les informations du Monde Informatique. Il occupait cette fonction depuis mars 2019, ayant succédé à Carine Braun-Heneault.

Détenteur d’un master en finance, contrôle et audit de l’université Paris IX Dauphine, d’un MBA de cette même faculté et d’un autre MBA délivré par l’université du Québec à Montréal, l’ex-country manager France de Red Hat a multiplié les expériences professionnelles, essentiellement dans l’univers du stockage. Chez Red Hat, il a d’abord été en charge de l’activité stockage pour la région EMEA, à partir de 2015. Il a ensuite été promu en tant que directeur des alliances et des partenaires en charge des PME en septembre 2018.

Sa carrière a débuté en tant que consultant en solutions ERP chez ADFL, avant de devenir responsable de compte chez Gartner, puis responsable des ventes de services d’hébergement gérés chez Integra. Il a également occupé plusieurs fonctions chez Dell à partir de 2011, où il est resté 11 ans, principalement en tant que directeur du développement des solutions de stockage pour la zone EMEA.

Red Hat n’a pas encore issu de communiqué à propos du départ de Jean-Christophe Morisseau. Le Monde Informatique note qu’une annonce de recrutement a été publiée sur Linkedin.