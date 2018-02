Dassault Systems termine son exercice 2017 avec des profits qui s’envolent. Dopé par un quatrième trimestre qui a vu le bénéfice s’envoler de 41%, l’éditeur termine l’année avec un gain de 519,4 millions d’euros, en hausse de 16%, ou 2,01 dollars par action. Cette prouesse est due à la forte baisse du taux d’imposition, lequel se situait au quatrième trimestre à 27,4%, contre 38,7% un an plus tôt, bénéficiant d’une réévaluation d’impôts différés suite à l’adoption de la nouvelle loi fiscale américaine.

Le chiffre d’affaires 2017 a grimpé de 6% (de 7% à taux de change constants) à 3,23 milliards d’euros, dont 2,87 milliards d’euros provenant des ventes de logiciels. Le chiffre d’affaires logiciel augmente de 8%, tiré par la croissance de 11% des revenus des nouvelles licences.

A l’issue de l’exercice, les flux de trésorerie opérationnelle nets ont augmenté de 20% à 745,0 millions d’euros, contre 621,7 millions d’euros un an plus tôt.

Au 31 décembre 2017, la position financière nette de Dassault Systèmes s’élevait à 1,46 milliard d’euros, contre 1,49 milliard d’euros au 31 décembre 2016, reflétant une diminution de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme à 2,46 milliards d’euros contre 2,49 milliards d’euros, avec un niveau de dette à long terme resté inchangé de 1,00 milliard d’euros.

« L’année 2017 illustre parfaitement la pertinence de notre stratégie, avec l’adoption de nos Industry Solution Experiences et de notre plateforme 3Dexperience pour innover et créer de nouvelles catégories d’expériences clients. Cette nouvelle approche de l’innovation va au-delà de la numérisation de l’industrie et contribue aux transformations nécessaires à la Renaissance Industrielle du 21ème siècle », commente dans un communiqué le vice-président du conseil d’administration et directeur général, Bernard Charlès.