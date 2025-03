Nerdio, qui fournit une plateforme pour optimiser la gestion des postes de travail virtuels dans les environnements cloud Microsoft, vient de lever 500 millions de dollars. Le tour de financement de série C a été mené par General Atlantic, avec la participation de Lead Edge Capital et StepStone. L’investissement porte la valorisation de Nerdio à plus d’un milliard de dollars, quatre fois plus que lors de sa précédente levée de 117 millions de dollars en 2023.

Créé en 2016 à Chicago, Nerdio propose aux entreprises et aux fournisseurs de services gérés (MSP) une plateforme pour automatiser de nombreuses tâches liées à l’infrastructure cloud et à la gestion des postes de travail virtuels. Elle cible les entreprises qui cherchent à quitter l’infrastructure de bureau virtuel (VDI) sur site pour migrer vers des offres de bureau en tant que service (DaaS) avec les technologies cloud Microsoft.

Dans un entretien accordé à CRN, Joseph Landes, directeur des revenus de Nerdio, a déclaré que l’entreprise et ses partenaires MSP voyaient « une vague massive de clients et de partenaires Citrix et Omnissa [ex VMware EUC] à la recherche d’une autre solution », suite à la flambée des coûts de licences chez ses concurrents.

Nerdio revendique plus de 5 millions d’utilisateurs répartis sur 15 000 clients et 50 pays. La startup déclare être rentable et enregistrer une croissance de 85% de son revenu récurrent annuel (ARR).

L’entreprise prévoit d’utiliser son investissement pour améliorer sa gamme de produits sur les principaux services Microsoft, notamment Azure Virtual Desktop, Windows 365 et Microsoft 365. Elle entend aussi renforcer ses effectifs, qui s’élèvent actuellement à 300 employés. Enfin, elle veut élargir sa présence mondiale, en particulier dans les régions EMEA et Asie-Pacifique.