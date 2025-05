Le hub européen de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle CYBIAH publie un guide gratuit pour orienter les TPE, PME, collectivités locales et entreprises de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) franciliennes dans le choix de solutions adaptées à leurs besoins en cybersécurité.

Ce guide initié par le Campus Cyber Ile-de-France recense 22 catégories de solutions jugées prioritaires pour faire face aux cyberattaques. Il se veut un outil opérationnel pour faciliter le repérage de prestataires qualifiés, établir des plans d’action et initier des démarches structurées de protection informatique.

L’éditeur marseillais Mailinblack se félicite de faire partie des 26 prestataires sélectionnés, pour sa solution de protection de messagerie. « Protect est notre solution historique et n’a cessé d’évoluer depuis plus de 20 ans. Elle intègre des technologies de pointe et protège plus de 22.000 clients et plus de 2 millions d’utilisateurs », déclare Thomas Kerjean, le PDG de Mailinblack, dans un communiqué.