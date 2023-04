La sensibilisation des utilisateurs en cybersécurité revêt une importance critique. En la matière, il ne faut se priver d’aucun moyen possible. C’est dans cette optique que le livre « Le piratage informatique ne passera pas par moi » a été écrit. Déjà distribué à près de 10 000 exemplaires, « Le piratage informatique ne passera pas par moi » fait peau neuve et s’enrichit d’informations inédites.

De nouvelles données pratiques

Complété d’un chapitre sur le smishing et de quelques révisions, c’est avec une toute nouvelle mise en forme que sort cette version de l’ouvrage. La nouvelle mise en page favorise la lecture et est agréablement illustrée de nouveaux dessins conçus spécialement pour l’occasion.

Écrit par Michel GERARD, fondateur de Conscio Technologies et spécialiste de la sensibilisation à la Cybersécurité, cet ouvrage papier unique et didactique de 62 pages, se positionne comme un outil pratique pour sensibiliser les professionnels sur les cyber risques existants et sur la bonne marche à suivre pour s’en protéger. Pédagogique et simple d’accès, ce livre offre toutes les clés pour mieux percevoir les risques auxquels s’exposent les entreprises dans leur usage quotidien de l’informatique. Associant textes ludiques, illustrations et cas pratiques, il répond aux attentes exprimées par les professionnels qui se retrouvent souvent désarmés pour prendre de bonnes décisions afin de limiter leur exposition aux risques cyber.

Michel GERARD, auteur du livre « Le piratage informatique ne passera pas par moi » : « Lancez votre moteur de recherche web préféré, recherchez le mot « cyberattaque ». Le résultat est saisissant. Entreprises, administrations, collectivités territoriales, hôpitaux, universités, particuliers… chaque jour, la liste déjà longue des victimes de cyberattaques s’allonge. Personne n’est épargné. La bonne nouvelle est qu’il n’est pas si compliqué de se protéger et de déjouer les pièges tendus en ligne. Dans ce livre, il est démontré qu’adopter quelques bons réflexes et comportements suffisent pour sécuriser son voyage numérique. L’objectif de ce livre est de donner quelques clés afin de comprendre à quoi l’on est confronté et quels sont les quelques gestes et démarches simples pour se protéger efficacement. »

La nouvelle édition du livre « Le piratage informatique ne passera pas par moi » est disponible ici : https://lepiratageinformatiquenepasserapasparmoi.weezbe.com/Le-piratage-informatique-ne-passera-pas-par-moi-p-12-c-9.html