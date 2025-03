Conscio Technologies, le spécialiste de la sensibilisation à l’usage du numérique, enrichit son offre en annonçant la disponibilité d’un nouveau cursus de sensibilisation permettant aux professionnels d’utiliser l’IA efficacement tout en maîtrisant les enjeux éthiques, légaux et de cybersécurité.

Une offre complète pour sensibiliser efficacement les collaborateurs

Pour accompagner les entreprises dans leur bonne utilisation de l’IA, Conscio Technologies a conçu un programme de sensibilisation complet : 10 vidéos interactives, une nouvelle architecture de parcours, des activités intégrées aux vidéos et un quiz final pour garantir une prise de conscience et un impact sur les collaborateurs. Cette innovation 100 % développée par les équipes de Conscio Technologies s’appuie sur des dispositifs e-learning engageants qui permettent de rapidement acquérir les bons réflexes.

Points clés du programme :

-Comprendre ce qu’est l’intelligence artificielle : définition des principes fondamentaux, fonctionnement et principales applications en entreprise, avec un aperçu de son évolution et des avancées techniques majeures.

-Qu’est-ce que l’IA générative ? Comprendre son fonctionnement, ses bénéfices pour la productivité, et les défis qu’elle pose.

-Enjeux de sécurité et de protection des données : apprendre à protéger les données sensibles face aux risques spécifiques de l’IA.

-Enjeux éthiques et légaux : analyser les implications éthiques et légales pour adopter une utilisation responsable dans les organisations.

-Enjeux environnementaux et numérique responsable : réduire l’empreinte écologique liée à l’utilisation de l’IA grâce à des pratiques responsables.

Enjeux de vérification de l’information et pratiques de fact-checking : lutter contre la désinformation générée par l’IA en maîtrisant les outils de vérification de l’information.

Michel Gérard, directeur général de chez Conscio Technologies « Le Sommet de l’IA à Paris a mis en lumière l’impact croissant de l’intelligence artificielle dans tous les secteurs. Entre promesses d’innovation et défis de régulation, une question demeure : sommes-nous vraiment préparés à intégrer l’IA de manière pertinente et responsable ? L’intelligence artificielle générative s’intègre de plus en plus aux outils professionnels, modifiant ainsi leur façon de travailler. Pour en tirer pleinement parti, embarquer ses utilisateurs en leur permettant de comprendre les fondamentaux est essentiel. Ainsi, ils pourront l’utiliser efficacement tout en maîtrisant les enjeux éthiques, légaux et de cybersécurité. »

Pour en savoir plus, rendez-vous ici : https://www.conscio-technologies.com/sensibilisation-intelligence-artificielle/