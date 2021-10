Dès le premier jour de sa conférence annuelle qui se tient en ligne et à Las Vegas du 19 au 22 octobre, Kaseya annonce la création d’un poste de CISO (ou RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d’information). A ce poste, le MSP floridien vient d’engager Jason Manar, un vétéran du FBI (Federal Bureau of Investigation).

Cette embauche intervient un trimestre environ après l’attaque par rançongiciel dont Kaseya a été victime en début juillet 2021 et qui s’est répercutée sur 50 MSP et 1.500 clients en aval. On sait à présent que le fournisseur de services gérés a travaillé en étroite collaboration avec le FBI pour obtenir une clé de déchiffrement du ransomware REvil. Le FBI aurait d’ailleurs secrètement conservé cette clé pendant 19 jours parce qu’il voulait mener une opération contre REvil sans mettre quiconque au courant.

Jusqu’à récemment, Jason Manar était un agent spécial de la police fédérale américaine, supervisant des programmes de cyberespionnage, de contre-espionnage, de renseignement et de services linguistiques pour le bureau du FBI de San Diego en Californie. Après 16 ans de carrière en tant qu’agent fédéral, il a désormais pour mission de superviser la sécurité des données et la mise en conformité de Kaseya.