Une chose est désormais évidente, l’intelligence artificielle est aujourd’hui une technologie de rupture qui amène l’ensemble des secteurs d’activités et tous les métiers à évoluer et à intégrer de nouvelles possibilités. Dans ce contexte, le secteur des télécoms ne fait aujourd’hui pas exception. Ainsi, un premier usage semble se développer et commencer à se positionner sur le marché comme un must have : la transcription automatique.

La téléphonie est aujourd’hui largement connectée au SI

Avant d’entrer plus en détail sur le sujet de la transcription automatique, rappelons que la téléphonie ne peut aujourd’hui être coupée du système d’information. Elle est en effet une extension du SI et doit pouvoir communiquer avec ce dernier. Cela explique notamment le développement des solutions de communication unifiée par exemple.

Mais avec l’IA, les fonctionnalités proposées vont alors être décuplées et il est important que les téléphones puissent prendre en compte ces dernières. Ainsi, les appareils utilisés devront être des points d’accès pour communiquer avec le Système d’Information. C’est précisément dans ce contexte que la transcription automatique est un parfait exemple.

Mais qu’est-ce que la transcription automatique ?

Concrètement, ce procédé rendu possible grâce à l’intelligence artificielle permet de transcrire sous forme de texte une conversation téléphonique et donc d’en avoir un document qui peut être intégré au Système d’Information. Cela permet ensuite par exemple d’effectuer simplement des recherches par mot-clé, d’avoir une archive et même dans certains cas de se conformer à des dispositions réglementaires. La transcription automatique offre donc de nouvelles perspectives au secteur des télécoms et les professionnels de l’industrie doivent l’intégrer.

Positionner l’IA au centre de ses stratégies R&D et d’évolution produit

Dans ce contexte, les fabricants de téléphones IP se doivent de repenser leur stratégie R&D pour prendre en compte la montée en puissance de l’Intelligence artificielle et permettre à leurs produits d’être compatible avec des systèmes alimentés par l’IA. Cela passe par une veille R&D active et le développement de partenariats qui permettront de prendre en compte les champs d’application possibles offerts par l’Intelligence artificielle.

Comme nous l’avons vu, la téléphonie va continuer de se lier toujours plus au système d’information. Il est donc fondamental de proposer des téléphones qui prennent en compte cette donnée et offrent une expérience unique à leurs utilisateurs. Seuls les concepteurs de téléphones IP qui intégreront cette évolution seront en mesure de devenir des partenaires à long terme pour leurs clients.

Par Noémia DOMINGUES Channel Manager chez SNOM France