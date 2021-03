La technologie évolue à un rythme effréné et bouleverse les usages y compris dans le secteur du stationnement. Désormais, le stationnement intelligent a pour objectif de faciliter et d’améliorer la mobilité des utilisateurs, en changeant la façon dont ils voyagent, font leurs achats et paient. Alors que les opérateurs de stationnement s’efforcent d’offrir un parcours client toujours plus fluide, le secteur des paiements doit redoubler d’efforts pour intégrer le processus de paiement à l’expérience client. L’expertise de Worldline permet d’accompagner les clients dans ces réflexions.

En matière de satisfaction client, le stationnement est la première et la dernière impression que les utilisateurs perçoivent lorsqu’ils se déplacent. Dans ce contexte, il est absurde de peaufiner l’expérience d’achat ou de voyage pour ensuite oublier deux moments clés qui sont l’entrée et la sortie du parking. Une mauvaise expérience peut alors amener les utilisateurs à envisager d’autres options de stationnement. En ce sens, les exploitants de parkings doivent être particulièrement vigilants sur ce point pour ne pas perdre de parts de marché au profit de concurrents qui proposeraient une expérience plus fluide.

Les technologies au service d’une expérience attractive pour leurs utilisateurs de parking

Globalement, les technologies contribuent à proposer une expérience client plus fluide et efficace. Nous nous trouvons au début d’une révolution technologique dans l’industrie du stationnement. Cette dernière s’inscrit notamment dans le cadre de l’utilisation de dispositifs répondant aux nouveaux usages de paiement qui intègrent des notions comme les wallets, smartphones, de solutions QR code et la biométrie. Une innovation qui fait partie de l’ADN de Worldline. Mais la notion de paiement n’est pas suffisante pour offrir une expérience client de qualité et doit s’intégrer dans le cadre d’un parcours client global.

Comment les opérateurs de parking peuvent-ils offrir une expérience client renouvelée ?

De nos jours, les transactions ne doivent prendre que quelques secondes pour être enregistrées. Dans ce contexte, les opérateurs de parking qui s’appuient sur plusieurs fournisseurs de paiement font face à différentes difficultés : des erreurs ou un temps de traitement plus long pour valider les transactions. Cela peut laisser au client une mauvaise expérience. Pour y remédier, les opérateurs de parking doivent regrouper toutes ces informations dans une approche unique leur offrant une visibilité intégrale sur leurs processus. C’est l’approche plébiscité par Worldline avec une large gamme de solutions. Cela permettra notamment que tous les paiements soient effectués grâce à un processus de règlement transparent, efficace et facile à surveiller. De leur côté, les clients finaux bénéficieront d’un service amélioré et omnicanal. Enfin, il faut que l’expérience de paiement proposée soit identique dans l’ensemble des points de paiements disponibles : caisse traditionnelle avec un agent, caisse automatique ou encore directement sur la borne de sortie.

Le rôle des solutions de paiement électronique dans le stationnement

Comme évoqué, les opérateurs de stationnement doivent se tourner vers des technologies flexibles et fiables pour sécuriser leurs activités et offrir toujours plus de qualité à leurs clients. C’est ce que Worldline est en mesure d’offrir à aux opérateurs.

En ce sens, les solutions ePayment et omnicanal ont gagné en attractivité. Cela est dû au contrôle d’accès sans ticket basé sur la reconnaissance de la plaque d’immatriculation ou à l’expérience de paiement tap-in/tap-out (utilisation de la carte de paiement en entrée et sortie pour identifier et valider une transaction). La dynamique des solutions de paiement intégré dans des applications mobiles pour faciliter le stationnement en extérieur est également très forte. Enfin, grâce aux solutions omnicanales, il est également possible pour l’opérateur de rembourser un client en quelques clics en cas de réclamation. Ces solutions intelligentes aident à considérer les services de stationnement plus largement dans le cadre de la mobilité globale ou de l’expérience d’achat.

L’industrie du stationnement va donc relever de nombreux défis technologiques à court terme, tout en réinventant les modèles commerciaux et en explorant de nouvelles possibilités. Les opérateurs de stationnement peuvent profiter de l’évolution rapide des tendances technologiques pour conserver leur attractivité et poursuivre leur croissance sur un marché toujours plus concurrentiel où la qualité de l’expérience client délivrée est un véritable gage d’attractivité. En ce sens, la notion de paiement doit être considérée comme un levier important de satisfaction client.

Par Frédéric Bern, Directeur Marchés Verticaux Self-service Europe chez Worldline