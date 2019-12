Incontestablement, la technologie se positionne comme un allié de tous les jours pour les entreprises qui souhaitent gagner en agilité et en performance. Dans ce contexte, force est de constater que la 3D semble aujourd’hui se généraliser et répondre à de nouveaux cas d’usage . Historiquement utilisée dans des secteurs comme le jeu vidéo et l’Entertainment, la 3D est désormais largement répandue dans le B2B erie et vient profondément modifier la donne.

Une technologie au service de la mise en valeur de différents environnements

Globalement, la 3D est massivement utilisée dans certains secteurs qui cherchent à proposer des vues toujours plus réalistes et immersives de produits. L’objectif étant de permettre aux consommateurs de se projeter plus facilement et de sélectionner des produits qui leur correspondent. On comprend donc aisément que certains métiers ultra concurrentiels en recherche de relais de croissance se tournent vers la 3D pour se démarquer. Dans ce contexte, prenons deux exemples pour illustrer cette tendance de fond : le monde de l’immobilier et le secteur du retail.

Créer l’effet waouh

Les agents immobiliers sont plus que jamais à la recherche de l’effet waouh pour déclencher un coup de cœur et réaliser une vente immobilière, que ce soit dans le neuf ou dans l’ancien. En ce sens, l’aménagement d’intérieur 3D transforme une pièce en mauvais état, vide ou démodée. On obtient alors une image de la pièce réaménagée virtuellement d’un point de vue esthétique et fonctionnel. En complément des aménagements virtuels, il est aussi possible de proposer aux clients un plan de vente 3D. La totalité du bien immobilier est représentée sous la forme d’un plan virtuel décoré, et offre une perspective globale, réaliste et détaillée du bien. La 3D aide les potentiels acquéreurs à se projeter beaucoup plus facilement.

Le retail en quête de modernisation de l’expérience client

Ultra concurrentiel, le secteur du retail recherche plus que jamais à proposer à ses clients une expérience d’achat unique, notamment en e-commerce, en présentant des modélisations permettant de se projeter et de sélectionner des produits conformes à ses attentes. En ce sens, force est de constater que les traditionnels catalogues photos ne permettent plus de répondre aux besoins des clients en quête de propositions toujours plus immersives et personnalisées. La 3D est la technologie qui a permis de donner vie à ce type d’expérience.

Bien sûr, d’autres secteurs d’activité utilisent également la 3D pour faire évoluer leurs offres. Nous devrions donc voir cette technologie se développer très fortement ces prochaines années et faire émerger de nouveaux usages dans de nombreux domaines. Preuve en est la multiplication du nombre de spécialistes du sujet qui émergent sur le marché et les investissements massifs réalisés par l’industrie pour financer des projets toujours plus disruptifs.

Par Alexandre de Vigan – CEO chez Hubstairs