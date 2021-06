Par Bertrand Pourcelot, Directeur général d’Enreach for Service Providers

Dans de nombreux cas, la manière dont les équipes collaborent et communiquent se réduit à un échange sur un simple écran. C’est pourquoi il est si important de rendre la collaboration numérique attractive, que ce soit en interne ou avec ses clients et partenaires. De la même manière que les entreprises ont conçu des espaces de bureau physiques adaptés à leurs besoins, il en va de même pour le digital Workplace.

Les solutions utilisées à la hâte lors de la crise sanitaire pour aider les collaborateurs à travailler à distance leur ont certes permis de continuer à assurer une continuité d’activité, mais ne peuvent s’inscrire durablement dans leur mode de fonctionnement. Pour assurer une transformation digitale réussie, il faut désormais prendre en compte les modes de travail hybrides et proposer aux équipes des outils leur permettant de travailler dans les meilleures conditions.

Une réelle opportunité pour les prestataires de services

Pour les fournisseurs de services, le sujet lié à la collaboration est un moyen efficace de réaliser des projets de grande envergure chez leurs clients. Ainsi, en utilisant des solutions basées sur le cloud, ils pourront ensuite proposer d’autres produits et services, tels que le mobile, le CRM, les applications de centre de contact, etc. En optant pour une approche UCaaS, la collaboration devient ainsi une brique centrale qui connecte de manière transparente plusieurs outils de communication et de productivité.

Par conséquent, les entreprises ne vont pas se contenter de remplacer leurs systèmes historiques, elles pourront apporter des améliorations substantielles et, grâce au cloud, réduire les coûts d’exploitation. Tout aussi importante, la collaboration peut être adaptée aux personnes et à leurs métiers, en s’intégrant aux applications et aux outils existants. L’UCaaS offre enfin la flexibilité d’adapter les environnements de collaboration pour répondre aux besoins et aux préférences de chaque organisation.

Une profonde évolution du marché

La collaboration évolue rapidement et les organisations qui sauront adopter les bonnes pratiques et outils pourront développer leur avantage concurrentiel en personnalisant encore plus l’expérience utilisateurs. De plus, la mobilité associée à l’approche UCaaS est une composante essentielle à intégrer pour permettre aux équipes de travailler sur un environnement attractif, ergonomique et accessible sur tous les terminaux du marché (mobile, pc, tablette, etc.).

Tous ces éléments sont autant de données qui permettent pragmatiquement aux prestataires de services de repenser leurs offres pour anticiper les besoins de leurs clients. Ces derniers pourront alors mener à bien leur transformation digitale en s’appuyant sur des solutions de communications ouvertes et performantes.