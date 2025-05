Après s’être implanté en France en 2024 et y avoir répliqué son centre de données souverain multi-certifié (ISO 27001, HDS, SOC 1/2/3…), le fournisseur italien de services de cloud et de cybersécurité s’attaque désormais au recrutement de son réseau de distribution.

Reevo France est née du rachat d’Abbana, une ESN parisienne réalisant entre 7 et 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant une cinquantaine de personnes. Abbana proposait déjà des services de cloud, de cybersécurité et d’infogérance à ses clients, avec une orientation assez proche de celle de Reevo Italie, ce qui a facilité l’intégration.

Ce rachat s’inscrit dans la stratégie d’expansion européenne de Reevo, Fondé il y a une vingtaine d’années, cette société d’origine sicilienne a fondé sa réussite sur la fourniture d’un service de cloud souverain européen associé à une offre de cybersécurioté managée à une clientèle de PME et d’ETI. Le groupe réalise environ 50 millions d’euros de chiffre d’affaires avec un effectif de 200 collaborateurs. Le développement de la filiale française a été confié à Arnaud Lefebvre, ex-patron des solutions expérience clients de SAP France (photo), qui a rejoint Reevo en septembre dernier en tant que directeur commercial et marketing.

Si Abbana était majoritairement tournée vers la gestion de parc informatique en assistance technique au moment de son rachat, elle proposait déjà un éventail de services de Cloud et de cybersécurité comparables à ceux de Reevo. Le rachat par ce dernier s’est toutefois traduit par un enrichissement significatif de son offre.

La société propose désormais une infrastructure cloud souveraine plus robuste, certifiée par l’ACN (l’Autorité nationale de cybersécurité italienne) et visant à terme la qualification SecNumCloud. Elle propose également une offre de SOC managé 24/7 et une offre Kubernetes managée.

Mais l’évolution la plus radicale concerne sa stratégie commerciale puisque l’entreprise est appelée à basculer progressivement vers un modèle de ventes exclusivement indirect. Le groupe revendique plus de 400 partenaires relayant ses services. Il met pour cela à leur disposition un portail automatisé qui leur permet d’activer en quelques clics des services clouds (espaces de stockage, sauvegarde, etc.). En France, Reevo commence tout juste le recrutement de son réseau de partenaires. Il revendique déjà une dizaine de partenaires signés, parmi lesquels Kyron, Uxia et l’agence de cyber-renseignement My Threats. Arnaud Lefebvre espère en recruter 20 à 30 dès cette année.