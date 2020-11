A l’instar de nombreuses entreprises et organisations, la clinique des 3 Soleils n’a pas ralenti son fonctionnement depuis le début de la crise. « Nous voulions que les utilisateurs puissent continuer à avoir accès à leurs outils métiers de la manière la plus simple, efficace et sécurisée possible », explique Claude Orsini, administrateur du réseau informatique de la Clinique des 3 Soleils.

L’organisme de santé s’est tourné vers Premium Computer Services, un partenaire technique qui le suivait déjà depuis plusieurs années. « Nous avons choisi notamment le portail d’accès de Watchguard et l’authentification multi-facteur », précise Sébastien Paul, président de Premium Computer Services.

A l’aide de cette solution, le personnel de la Clinique des 3 Soleils peut retrouver son environnement de travail de manière sécurisée sans risque pour le système d’information de la clinique.