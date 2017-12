Le 10 décembre un possesseur d’iPhone 6S s’étonnait sur le forum Pastebin que son appareil était plus lent depuis la mise à jour du système d’exploitation. Une constatation confirmée par d’autres tests réalisés par l’internaute, notamment avec le smartphone de son frère. Le remplacement de la batterie mettait fin au ralentissement des performances. S’emparant du problème, plusieurs titres de la presse américaine réalisaient également des tests sur des appareils antérieurs à l’iPhone 8, lesquels débouchaient sur la même constatation.

Après plusieurs jours de silence, Apple n’a pu que confirmer ces informations. « Notre objectif est d’offrir la meilleure expérience aux clients, ce qui comprend également des performances globales et la prolongation de la durée de vie de leurs appareils. Les batteries lithium-ion sont moins capables de répondre aux pics de demandes en alimentation en cas de froid et ont une faible charge en cas de vieillissement, ce qui peut entraîner l’arrêt inattendu de l’appareil afin de protéger ses composants électroniques », a indiqué la firme à la pomme dans un communiqué. « Afin d’éviter que l’appareil ne s’éteigne de manière inattendue dans ces conditions, nous avons mis en place l’année dernière une fonctionnalité pour l’iPhone 6, l’iPhone 6s et l’iPhone SE permettant de lisser les pics instantanés uniquement lorsque cela était nécessaire. Nous avons à présent étendu cette fonctionnalité à l’iPhone 7 avec iOS 11.2, et prévoyons d’étendre le support à d’autres produits dans le futur. »

La baisse programmée des performances de leurs « vieux » smartphones n’a pas plu à deux résidents de Los Angeles, Stefan Bogdanovich et Dakota Speas, qui ont chargé un avocat de lancer une class action (recours collectif) contre le géant de Cupertino. Les deux plaignants invitent l’ensemble des possesseurs de modèles antérieurs à l’iPhone 8 qui résident aux Etats-Unis à s’associer à la procédure. Ils indiquent qu’ils s’opposent à ce qu’Apple ralentisse les anciens iPhone lorsque de nouveaux modèles sont lancés et refusent que l’on puisse intervenir sur le fonctionnement de leur smartphone sans leur consentement.