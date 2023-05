Cisco actionne le levier de la facilitation des financements pour soutenir l’investissement technologique de ses clients. Le géant informatique a lancé mercredi, via sa branche de financement Cisco Capital, son « programme d’accélération des activités » qui permet aux partenaires et aux clients de reporter le paiement de leurs produits et solutions jusqu’en 2024.

Concrètement les entreprises qui achèteront du matériel, des logiciels ou des services Cisco avant le 29 juillet de cette année disposeront de plus d’un semestre pour effectuer leur paiement. C’est la première fois que Cisco lance un programme aussi global et sur une durée aussi longue.

Dans le contexte d’incertitude économique actuel, l’initiative vise selon Cisco à répondre à la préoccupation majeure des clients et partenaires sur leurs flux de trésorerie. « Notre objectif est de fournir des options de paiement qui permettent un investissement technologique continu pour maintenir la productivité et la continuité des activités tout en minimisant les dépenses de trésorerie », commente dans un communiqué Kristine Snow, la présidente de Cisco Capital.

Le programme offre par ailleurs aux partenaires une option de paiement flexible qu’ils peuvent étendre à leurs clients. « Bien qu’il s’agisse d’un avantage pour le client final, c’est un moyen pour le partenaire de vendre une solution avec les mêmes conditions de paiement, mais de reporter ce risque et cette obligation sur Cisco Capital », a précisé Andrew Blacklock, vice-président de la stratégie de Cisco Capital à nos confrères de CRN.

Toutes les solutions Cisco sont éligibles pour ce programme, notamment le portefeuille de produits reconditionnés Cisco Refresh, ainsi que certains services partenaires et matériels tiers. Avec un ticket d’entrée qui ne sera toutefois pas pour tous les budgets puisque la taille minimale des transactions est fixée à cinquante mille dollars. Reste à voir si un tel programme soutiendra les ventes et fournira un avantage concurrentiel notable à Cisco au cours des prochains mois.