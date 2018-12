Les partenaires connaissent une croissance spectaculaire depuis que le portefeuille de solutions de sécurité de Cisco ait été revitalisé par une série d’acquisitions telles que celle d’OpenDNS en 2015 rapporte CRN, qui a rencontré certains de ces partenaires ainsi que le CEO de l’entreprise, Chuck Robbins. « Les gens, les analystes, les clients, les partenaires, etc., ont eu du mal à comprendre où nous allions », a déclaré le dirigeant à nos confrères. « La réalité est que, dans ce monde auquel nos clients sont confrontés, l’ancienne méthode de construction d’architectures de sécurité ne fonctionne plus. Elle était basée sur le principe que vous aviez une seule entrée et que vous mettiez un grand pare-feu. La réalité aujourd’hui, c’est que vous avez des demandes provenant de la périphérie du réseau, d’une succursale, d’un utilisateur mobile, et que ces demandes accèdent à des applications situées dans 150 à 200 emplacements différents. Comment faites-vous pour mettre le pare-feu au bon endroit ? Vous devez construire une architecture dynamique complètement intégrée au réseau, dotée de cette « cloud state-machine » qui nous permet d’ingérer des menaces et puis de mettre à jour dynamiquement des signatures sur chaque pièce de sécurité du réseau. »

Steve Benvenuto, directeur des opérations partenaires pour les ventes mondiales de solutions de sécurité chez Cisco estime quant à lui que les partenaires voient désormais la société comme un acteur extrêmement sérieux dans le domaine de la sécurité, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années. « Là où il y a deux ans, nos partenaires vendaient peut-être deux de nos produits de sécurité, nous avons maintenant un groupe d’environ 500 partenaires sur lesquels nous nous concentrons le plus et 80% d’entre eux vendent plus de cinq de nos solutions de sécurité à leurs clients. Il s’agit d’un portefeuille élargi, de contrats plus importants offrant de plus en plus d’opportunités de services et la possibilité de regrouper ces services avec leurs services gérés pour toucher des clients qui jusqu’à présent font confiance à Cisco pour le réseau, le centre de données et le portefeuille de solutions de collaboration. »

Du côté des partenaires, Ron Temske, vice-président des solutions réseau et de sécurité chez Logicalis, un fournisseur de solutions new yorkais, a déclaré que la volonté de Cisco d’intégrer de la sécurité dans tous les recoins de son portefeuille se traduisait par une progression à trois chiffres de sa propre activité sécurité, et permettait la croissance d’autres gammes de produits. Il a notamment cité les commutateurs Catalyst 9000, fondement de la stratégie de mise en réseau basée sur l’intention de Cisco et produit à la plus forte croissance jamais enregistrée par l’équipementier.

